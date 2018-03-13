دوري الأبطال .. مانشستر يونايتد يواجه إشبيلية وروما يستضيف شاختار

المواطن - مروة نبيل

تنطلق مباريات إياب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال، اليوم الثلاثاء، بين مانشستر يونايتد وإشبيلية، وروما وشاختار دونيتسك.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره إشبيلية الإسباني في إياب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال عند الساعة 10:45 مساءً، على ملعب “أولد ترافورد”.

انتهت مباراة ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري الأبطال بين مانشستر يونايتد وإشبيلية بالتعادل السلبي بين الفريقين؛ ما يُسهل من مهمة الشياطين الحُمر في لقاء اليوم، خاصة أنه سيُقام على أرضه ووسط جمهوره.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لاستغلال الدفعة المعنوية لدى اللاعبين بعد الفوز على ليفربول في الدوري الإنجليزي بالفوز على ضيفه في مباراة اليوم، فيما يأمل إشبيلية تحقيق مفاجأة والإطاحة بالشياطين الحُمر.

وعلى ملعب “أوليمبكو روما”، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي مع نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال عند الساعة 10:45 مساءً.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي شاختار دونيتسك في الفوز على نظيره روما في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على ملعبه ووسط جمهوره، لذلك سيسعى للخروج بالتعادل وعدم الخسارة للتأهل إلى الدور التالي.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما تعويض هزيمته في مباراة الذهاب والفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني، خاصة أن اللقاء سيكون على أرضه ووسط جمهوره، بجانب رغبته في الصعود للدور التالي في دوري الأبطال لابتعاده عن المنافسة محليًا باحتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.







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