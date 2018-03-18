دونالد ترامب الأفغاني مأساة تتواصل.. تهديد بالقتل وطلب لجوء

المواطن - متابعة

حياة يملأها القلق والترقب، من الموت، والتهديد بالقتل، بسبب اسم هذا الطفل الذي لم يخطر على بال والده أنه سيكون يومًا ما حسرة على طفله الصغير الذي لم يتجاوز الخمس سنوات.

وفي تفاصيل قصة الطفل دونالد ترامب الأفغاني، يسعى والده إلى الهجرة والهرب بطفله بسبب التهديدات التي تعرض لها بسبب اسمه.

وتسعى أسرة الطفل الأفغاني دونالد ترامب، لطلب اللجوء إلى دولة أجنبية بسبب المضايقات التي تتعرض لها.

تهديد ومطالب بالرحيل

ووفقًا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يتلقى الأب سعيد أسد الله، والأم جميلة، تهديدات عدة ومطالبات بالرحيل من بلدتهم.

وهربت أسرة الطفل دونالد ترامب بالفعل إلى العاصمة كابل، بسبب ما وصفوه بالعار الذي لحق بهم، لقيامهم بتسمية ابنهم الصغير دونالد ترامب.

ويقول الأب والد الطفل دونالد ترامب الأفغاني، إنه كان يرى في ترامب خلال حملته الانتخابية التي تزامنت مع مولد ابنه عام 2016، نموذجًا لرجل الأعمال الناجح.

وأوضح والد الطفل أنه يأمل في أن يصبح ابنه ثريًا مثله عندما يكبر، لهذا سماه على اسم الرئيس الأميركي تيمنًا به.

تفاصيل القصة

دونالد ترامب الأفغاني، الطفل الصغير الذي ولد في قرية نائية في ضاحية شهرستان الأفغانية بنفس الوقت الذي كان يخوض فيه دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، حملته الانتخابية، أصبح الآن يشكل مصدر إزعاج لأهل قريته.

وسخر في البداية سكان القرية التي ولد فيها دونالد ترامب من قرار أبيه “أسد الله” بإعطائه اسمًا أجنبيًا، لكن السخرية سرعان ما تحولت إلى غضب.

ويقول أسد الله والد الطفل دونالد ترامب إنه “عندما سميت ابني دونالد ترامب كانوا غير سعداء” وأضاف “قالوا لي كيف تطلق على ابنك اسم كافر”.

غضب من المعارضين

وأثار الاسم حنق أقارب الأب وسكان قريته حيث وصلته مجموعة من التهديدات الجدية ومطالبة بالرحيل، بسبب الاحتقان والمعارك المتواصلة بين الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، وبين حركات معارضة في الداخل الأفغاني وعلى رأسها حركة طالبان.

شعور الأب بأنه بات غير مرحب بهم في القرية الصغيرة، دفعه وعائلته للترحال قاصدين العاصمة الأفغانية كابل, على أمل إيجاد بيت للإيجار هناك، كما يفكر الأب حاليًا في طلب اللجوء إلى دولة أجنبية.







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