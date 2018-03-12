ديفيد ريتشاردز رئيسًا تنفيذيًّا لدوري ولي العهد

المواطن - محمد سمعه

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين الإنجليزي ديفيد ريتشاردز رئيسًا تنفيذيًّا لدوري الأمير محمد بن سلمان.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع تويتر أن اتحاد الكرة عيّن ديفيد ريتشاردز في منصب الرئيس التنفيذي لدوري الأمير محمد بن سلمان؛ بسبب ما يمتلكه من خبرة، كما سبق لريتشاردز رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين لمدة 17 عامًا.

وتم تشكيل لجنة برئاسة ديفيد ريتشاردز مع عضوية كلٍّ من “لؤي السبيعي وتركي العجمة ونزيه النصر وراكان الحارثي وعبدالرحمن القضيب وقصي الفواز مستشار رئيس هيئة الرياضة”.







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