رأي إيجابي حول عرض الريال لضم ليفاندوفيسكي

المواطن – متابعة

توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق حقيقي مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي للعب ضمن صفوفه بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة أوندا سيرو فإنه تم التوصل إلى اتفاق مع ليفاندوفيسكي بعد 3 اجتماعات مع وكيل أعماله.

وأخبر ليفاندوفيسكي ناديه الحالي بايرن ميونيخ الألماني قبل شهر ونصف من الآن عن رغبته بالرحيل نهاية الموسم الحالي.

وبدوره سيتحدث نادي ريال مدريد مع بايرن حول التعاقد مع إشراك الكولومبي خاميس رودريغيز في صفقة الانتقال.

يذكر أن ليفاندوفيسكي مستمر في البايرن حتى عام 2021، حيث إنه لن يتم فسخ التعاقد معه طوال مدة العقد المبرم بين الطرفين.

وحاول البافاري بشتى الطرق إقناع المهاجم البولندي بالبقاء ضمن صفوف النادي إلا أنه متمسك بالرحيل، وخوض تجربة احترافية جديدة.







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