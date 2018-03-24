رأي الفرنسي ماتويدي في إمكانية عبور الملكي بأبطال أوروبا

المواطن - متابعة

قال الفرنسي بليز ماتويدي، لاعب فريق يوفينتوس الإيطالي: إنه سيكون من الصعب عبور ريال مدريد الإسباني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد ماتويدي أنه سيكون من الصعب العبور من ريال مدريد، لكن يوفينتوس لديه كل المقومات لفعل ذلك، إنها لعبة مهمة جدًّا بالنسبة لفريقه.

وأضاف أن ريال مدريد فريق رائع فهم أبطال أوروبا الحاليين، سنفعل كل شيء للتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة القارية.

وأشار ماتويدي إلى أن يوفينتوس سيخوض اللقاء بكامل قوته على ملعبه، وسيحاول اللاعبون جاهدين تحقيق نتيجة إيجابية تخدمهم قبل مباراة الإياب في البرنابيو.

وأوضح أن فريق السيدة العجوز يمتلك جميع أدوات التأهل للمباراة النهائية.

ويُعد ماتويدي من أبرز ركائز يوفينتوس هذا الموسم بعد انضمامه من باريس سان جيرمان الفرنسي، واعتمد عليه أليجري المدير الفني في جميع المباريات التي خاضها الفريق هذا الموسم.







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