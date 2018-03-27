“رؤية سوفت بنك ” يحقق المليارات خلال 5 أشهر .. الفرص كبرى للاستثمار في التقنية

المواطن - واشنطن

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مدينة نيويورك، أمس الاثنين، عددًا من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الأميركية التي استثمر فيها صندوق “رؤية سوفت بنك”.

وجرى خلال اللقاء استعراض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق “رؤية سوفت بنك”. وقبل ذلك ، التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نيويورك المدير التنفيذي لسوفت بنك ماسا سان.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة وقع مع وSoftBank في وقت سابق مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري في التقنية ، حيث يصل حجم مساهمة صندوق الاستثمارات في صندوق التقنية 45 مليار دولار من أصل 100 مليار مستهدفة ، أما الـ50 مليار دولار الأخرى فهي مستهدف استثمارها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وSoftBank إلى تنويع استثمارات الصندوق في قطاعات جديدة ذات عوائد مرتفعة، وتركز على جديد التقنية بشكل أساسي.

كما تهدف الاتفاقية بين الاستثمارات العامة وSoftBank كذلك إلى تعظيم أصول الصندوق، وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات الواعدة في مجال التقنية.

ومنذ توقيع السعودية وSoftBank اتفاقية تأسيس صندوق استثماري للتقنية، حقق أرباحاً بحوالي 3 مليارات دولار من استثماراته خلال 5 أشهر، حيث شارك في 15 مشروع استثماري في قطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوت، كما ضخ استثمارات تقدر بـ4.4 مليار دولار في “وي وورك”، ويقترب من الاستخواذ على حصص ومشاريع استثمارية اخرى.

وللصندوق تاريخ طويل وأدائه متميز، فيما يركز صندوق الاستثمارات في المملكة على الاستثمارات ذات العوائد المالية الهامة على المدى البعيد، سواء في استثماراته المحلية أو العالمية، كما يهدف إلى دعم رؤية السعودية للعام 2030، والتي تنص على بناء اقتصاد متنوع.

وكان الرئيس التنفيذي لـ”SoftBank” قال في وقت سابق إن الصندوق الموقع مع السعودية سيتحول خلال العقد القادم إلى أكبر مستثمر على مستوى العالم في قطاع التكنولوجيا، حيث سيعمل المشروع على تسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية هذا القطاع.

وكان SoftBank قد أعلن عن نيته استثمار 25 مليار دولار داخل السعودية، منها 15 مليار دولار في مشروع نيوم، والـ10 مليارات الأخرى في مشاريع الطاقة المتجددة والشمسية.







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