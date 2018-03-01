رئيس الاتحاد السعودي يبرز مكاسب مواجهة العراق الودية

المواطن – عبدالناصر سيد

كشف عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن المكاسب التي حققتها مباراة منتخب بلاده أمام العراق وديًّا، والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدف على ملعب “جذع النخلة” بمدينة البصرة.

وقال عزت: إن أول تلك المكاسب تتمثل في أن الزيارة التاريخية للمنتخب السعودي لبلاد الرافدين وأرض الحضارات جاءت بعد نحو أربعة عقود من آخر زيارة لهم، كما أن العلاقة بين البلدين الشقيقين في تنامي بفضل الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد.

وأضاف أن ما يترجم اتساع دائرة التعاون بين البلدين أن المباراة الودية التي جمعت منتخبي البلدين جاءت بمبادرة غالية من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الذي كان حريصًا على إقامة المباراة في العراق، في إطار سعيه لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وأشار عزت إلى أن المباراة حققت أهدافها وجاءت كفرصة ثمينة لإظهار مدى العلاقة التي تجمع بين الرياضة السعودية والعراقية، معربًا عن أمانيه في أن تسهم المباراة في رفع الحظر عن الملاعب العراقية.







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