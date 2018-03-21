رئيس الاتحاد السعودي يرد على طلب آل الشيخ.. ماذا قال؟

المواطن - مروة نبيل

علق رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، على طلب رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بشأن إعادة النظر في قرار عدم مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد عادل عزت تقديره واعتزازه باهتمام تركي آل الشيخ بشأن مشاركة لاعبي المنتخب الوطني الأول في المباراة النهائية بكأس الملك، موضحًا بأن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، يُشاطره الأمنية بنيل لاعبي الأخضر شرف السلام على خادم الحرمين الشريفين.

وكشف عزت في بيان عبر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على “تويتر”، بأنه سيتم بحث هذا الموضوع مع فريق إعداد كأس العالم وأعضاء المجلس لإيجاد الحلول التي تضمن مشاركة الدوليين في المباراة الختامية بما يتوافق مع برنامج إعداد المنتخب للمونديال.. وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام القادمة.

وكان آل الشيخ قد كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا: “بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية.. آمل من أخي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجلس الإدارة إعادة النظر في قرار مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومنحهم شرف المشاركة لما تمثله هذه المباراة من أهمية يعتز كل رياضي بالمشاركة فيها”.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم مشاركة اللاعبين الدوليين في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك؛ بسبب استعدادات المنتخب السعودي لمونديال روسيا 2018.

يذكر أن الفيصلي سيواجه الأهلي في المباراة الأولى من دور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين يوم 30 مارس الجاري، بينما تُقام المباراة الثانية بين الباطن والأهلي يوم السبت الـ31 من مارس الجاري.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :