رئيس البرلمان العربي: زيارة ولي العهد لمصر تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

المواطن - واس

أكد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية مصر العربية، تؤكد عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين؛ باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في قوة المنطقة.

وقال السلمي في تصريح له اليوم: إن المملكة ومصر تقومان بدور محوري في حفظ الأمن العربي ومكافحة الإرهاب والتصدي للتدخلات في الشأن العربي.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد استقبل، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر لمدة 3 أيام برفقة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة.

وقد رحب الرئيس السيسي بولي العهد بمناسبة قيامه بأول زيارة رسمية لمصر منذ توليه ولاية العهد في المملكة، معربًا عما تكنه مصر قيادةً وشعبًا من تقدير ومودة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وللمملكة العربية السعودية في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما أكد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مع المملكة في مختلف المجالات، انعكاسًا لمستوى العلاقة الإستراتيجية المتميزة بين الدولتين، مشيرًا إلى التوقيت الهام والدقيق لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر على ضوء التحديات الكبيرة التي تشهدها حاليًّا منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يفرض التنسيق المتبادل بين مصر والمملكة.







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