رئيس الطيران المدني يرعى حفل تخريج الدفعة الـ3 من قادة المستقبل

المواطن- الرياض

أقامت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم حفل تخريج الدفعة الثالثة من برنامج قادة المستقبل، برعاية رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي.

ويهدف برنامج قادة المستقبل الذي يشرف على تنفيذه قطاع الخدمات المشتركة بالهيئة إلى استقطاب واختيار أفضل الكوادر البشرية من خريجي الجامعات ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الدولية، وإكسابهم الخبرات والمهارات التطبيقية اللازمة لرفع كفاءة الأداء في المطارات والقطاعات المختلفة في المجالات القيادية والتخصصية والتشغيلية والإشرافية والإدارية.

وتعمل الهيئة من خلال هذا البرنامج على تدريب وتأهيل المتميزين من حملة البكالوريوس والماجستير في المجالات التخصصية والإدارية، ويتم اختيارهم وفق ضوابط وشروط معينة ومحددة، وبلغ عدد خريجي الدفعة الثالثة من برنامج قادة المستقبل لعام 2017م، 16 خريجًا حصلوا على التدريب النظري والعملي، بالإضافة للتقييم المستمر في كل مرحلة من مراحل البرنامج، لتأهيلهم بشكل مميز وفق أعلى المعايير، وذلك في إطار مواكبة الهيئة العامة للطيران المدني للتطورات المستقبلية في مجال صناعة النقل الجوي، وما توليه من اهتمام بالرفع من مستوى الكفاءة والأداء في جميع قطاعاتها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م، وتحقيقًا لأهدافها.



وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني على استقطاب الكفاءات المتميزة من حملة البكالوريوس والماجستير، وتأهيلهم وتدريبهم عبر برنامج قادة المستقبل الذي انطلق في عام 2015م، لإعداد وتأهيل المتدربين للعمل بالوظائف التخصصية والإدارية بمختلف قطاعات الهيئة، بهدف تطوير الأعمال داخل المنظومة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ويأتي برنامج قادة المستقبل ضمن مبادرات الهيئة لتطوير الموارد البشرية، ومنح الكفاءات الوطنية الفرصة الكاملة والاستثمار في طاقاتهم بعد إكسابهم الخبرات اللازمة وتنمية قدراتهم.







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