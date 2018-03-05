رئيس الهلال يكشف الأسباب الحقيقية وراء إقالة الأرجنتيني دياز

المواطن – عبدالناصر سيد

كشف الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، عن السبب الذي جاء وراء إقالة الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الزعيم مؤخرًا.

وقال رئيس النادي في تصريح تلفزيوني: إنه لم تكن لديه الرغبة في إقالة مدرب بحجم دياز، لكنه اضطر للقيام بذلك بعد الهزيمة من استقلال طهران الإيراني بدوري أبطال آسيا عندما لاحظ بأن المدرب الأرجنتيني لم يُدِر الفريق بشكل فعلي.

وأضاف طلب الاجتماع مع دياز عقب عودة الهلال من مسقط، إلا أنه طلب تأجيل الاجتماع؛ لأن إميليانو توجّه من مسقط إلى دبي عقب المباراة، فضلًا عن أنه اجتمع قبل المباراة بدياز وإميليانو كل على حدة، وتناقش معهما حول بعض الأمور الخاصة بالفريق، فوجد أنّ رأي المساعد هو ما يتم تنفيذه.

وأوضح أنه تأكد أن الهيمنة الكاملة أصبحت بيد مساعده بعكس الوضع في الموسم الماضي الذي كانت الهيمنة الكاملة له.

وأشار الأمير نواف بن سعد إلى أن اللاعبين شعروا بهذا الأمر؛ لذا فإنه كان من الضروري أن يتم اتخاذ قرار بإقالة دياز من تدريب الزعيم، موضحًا أنه لا يقبل أن يتم تجهيز مساعد دياز ليصبح مديرًا فنيًّا للفريق مستقبلًا وأن يكون ذلك على حساب النادي.







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