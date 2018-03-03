رئيس برشلونة السابق يفجر مفاجأة حول نيمار

المواطن – عبدالناصر سيد

فجَّر خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن انتقال لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا من الفريق الكتالوني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي هي خطوة للانتقال إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.

وقال لابورتا في تصريح لصحيفة “ماركا” الإسبانية: إن فريق باريس سان جيرمان هو الخطوة التي اتخذها نيمار نحو الانضمام إلى ريال مدريد، موضحًا أن الوقت سيكشف كل شيء.

وأضاف أن نيمار اتخذ الفريق الباريسي كمحطة لخوض تجربته الاحترافية في النادي الملكي خلال الفترة المقبلة.

ويُعَدّ نيمار أغلى صفقة في العالم، حيث إنه انتقل الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو قادمًا من برشلونة.







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