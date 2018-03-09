رئيس شل البريطانية يكشف تفاصيل الاتفاق مع أرامكو

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكد الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل البريطانية، “بين فان بيردين” أن الصفقة التي تم توقيعها، أمس ، مع عملاقة النفط السعودية أرامكو، تأتي في إطار تنسيق وتعاون متبادل مستمر بين الجانبين منذ سنوات طويلة، وهو الأمر الذي أسفر في النهاية عن صفقة ضخمة تخدم البلدين بشكل رئيسي على مدار السنوات المقبلة.

وقال بيردين خلال تصريحات لوكالة أنباء رويترز الدولية، “المناقشات بدأت منذ بعض الوقت، والآن وقعنا مذكرة للعمل المشترك على مشاريع في مجالات الغاز الطبيعي من المنبع إلى المصب في جميع أنحاء العالم والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص”.

وأوضح أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين أرامكو وشل، ليس الأمر كله، مؤكدًا أن هناك العديد من الصفقات والاتفاقيات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأضاف: أرامكو واحدة من ضمن شركات كثيرة ستقوم بالتوقيع على مشروعات مع نظيراتها البريطانية، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار دولار، حيث إن مجالات تلك الاتفاقيات والصفقات التجارية تمتد من قطاعات الطاقة وحتى الرعاية الصحية والعقارات.

وكانت الشركات البريطانية قد وقعت فعليًا 18 مذكرة تفاهم، يرتبط 5 منها بشركة أرامكو، بينما تغطي الشركات الأخرى مجموعة من القطاعات تتمثل في مشروع مشترك للصناعات الدوائية إلى اتفاق لاستضافة المملكة بطولة دولية للغولف.

وبالإضافة إلى شراكات شل وأميك، ستوقع أرامكو اتفاقية شراء مع شركة Varel International لخدمات الطاقة للمعدات والخدمات المستخدمة في حفر الآبار، كما تخطط أيضًا للتعاون مع إمبريال كوليدج لندن ومعهد اللحام حول “المواد المتقدمة والابتكار غير المعدني”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :