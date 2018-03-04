رئيس مجلس النواب البحريني يُشيد بالعلاقات الثنائية مع المملكة

المواطن - الرياض:

أشاد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا بمستوى العلاقات بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية لافتا ًإلى أن هذه العلاقة تنطلق من ثوابت ورؤى مشتركة تجمع بينهما تجاه جميع القضايا المحلية والإقليمية والدولية وتعكس تميز هذه العلاقات بين البلدين والشعبين والتي تقوم على روابط من الأخوة والنسب ووشائج القربى ووحدة المصير والأهداف المشتركة.. مشيراً إلى أن هذه العلاقات تحظى برعاية سامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومة المملكتين الرشيدتين، والشعبين الشقيقين على حد سواء .

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة عقدها معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم ، مع معالي رئيس مجلس النواب البحريني بحضور أعضاء وفد مجلس الشورى وعدد من النواب ورؤساء اللجان في مجلس النواب البحريني.

وأعرب الملا عن سعادته لما وصلت إليه مستويات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، وقال إنَّ العلاقات بين البلدين تعد نموذجًا لعلاقات التعاون والتنسيق بين الدول يعكسه الحجم الكبير من التعاون في مختلف المجالات ومستوى التنسيق في المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، وغيرها من المحافل الدولية إضافة إلى تبني البلدين رؤية موحدة لمحاربة التطرف والعنف والإرهاب بكل أشكاله.. مؤكدًا معاليه أن مملكة البحرين تعتبر الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بمثابة العمق الاستراتيجي لها والامتداد الاقتصادي والثقافي والعلمي والأسري والاجتماعي والذي لا يمكن الاستغناء عنه أو التفريط فيه، مؤكدًا أنَّ مواقف المملكة تجاه البحرين لن تنسى وستظل عالقة في الأذهان .

ومن جانبه وجه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب في مملكة البحرين على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدًا، بعمق العلاقات الأخوية التاريخية بين قيادتي وشعبي البلدين والتي أرسى قواعدها منذ مئات السنين الآباء والأجداد ومثمناً ما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر على المستويات كافة، بفضل الجهود المباركة للقيادتين في البلدين لدعم وتقوية مجالات التعاون والعلاقات بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، منوهًا بمستوى التعاون والتنسيق بين المملكة والبحرين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مواجهة خطر الإرهاب.

كما وجه الدكتور عبد الله الدعوة لمعالي رئيس مجلس النواب لزيارة المملكة، واستعرض الجانبان أوجه التعاون وتبادل الخبرات والتجارب المشتركة بين مجلسي النواب البحريني والشورى على جميع المستويات التشريعية والرقابية، ولا سيما تنسيق وتوحيد المواقف في المحافل والمؤسسات والمنظمات البرلمانية الإقليمية منها والدولية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر جلسة المباحثات المشتركة الوفد المرافق لمعالي رئيس المجلس والذي يضم أعضاء المجلس الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، واللواء طيار علي بن محمد العسيري، والدكتورة لطيفة بنت أحمد البوعينين، والدكتورة أحلام بنت محمد الحكمي، إضافة إلى المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والمراسم عمرو بن محمد الماضي، ومدير إدارة المراسم محمد بن حمد البراهيم.







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