رابط جدارة 3 في وزارة الخدمة المدنية يستقبل رغبات شغل الوظائف الإدارية 1439

المواطن - سعد البحيري

بدات وزارة الخدمة المدنية عبر نظام جدارة 3 استقبال طلبات شغل الوظائف الإدارية 1439 هـ اليوم والتي سبق وأعلنت عنها الوزارة.

وبحسب بيانات موقع جدارة الخدمة المدنية فإن التقديم متاح للرجال حالياً على الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام مع مراعاة المتطلبات الرئيسية للتقديم خلال الفترة من 08 / 07 / 1439 هـ وحتى 12 / 07 / 1439 هـ.

وللتقديم على الوظائف الإدارية عبر رابط جدارة 3 الخدمة المدنية يجب اتباع ما يلي:

الدخول على موقع جدارة الخدمة المدنية عبر الرابط التالي (هنا).

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال كلمة السر التي سبق الحصول عليها عند التسجيل أول مرة في جدارة.

اختيار الجنس ذكر / أنثى.

إدخال الرمز التأكيدي الذي يظهر في الحقل الأخير من رابط موقع جدارة.

الضغط على كلمة دخول موقع جدارة.

وفي حالة لم يسبق لك التسجيل في الإصدار الجديد من نظام جدارة 3 يمكن الضغط على كلمة تسجيل جديد التي تظهر لك على رابط نظام جدارة عبر الرابط التالي (هنا)

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية كانت قد دعت -بالتعاون مع الأجهزة الحكومية- الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء.

وأشارت الخدمة المدنية أن ذلك يشمل من حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة 3.

وتابعت وزارة الخدمة المدنية أن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال/ نساء)، والتي تَلَقّت طلبات إشغالها من قِبَل الجهات الحكومية غير الممكنة من شَغل وظائفها؛ وذلك عبر نظام جدارة ، إلى تاريخ 2/ 7/ 1439هـ.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الوظائف التي طلبت الجهات الحكومية شَغلها بهذا الإعلان حسب حاجتها 1389 وظيفة شاغرة.







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