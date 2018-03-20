رازوفيتش يُحاضر في برنامج التعليم المستمر اليوم

المواطن - مروة نبيل

يلقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، الصربي فوك رازوفيتش، مساء اليوم الثلاثاء، ثالث محاضرات برنامج “التعليم المستمر”، في مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وستتناول المحاضرة فلسفة اللعب، الإصرار على الفوز في كل مباراة، التغيير في طريقة اللعب حسب المنافس “هجوميًا ودفاعيًا”، والتوجيه وإعطاء التعليمات أثناء المباراة، وذلك وفقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر”.

وستشهد المحاضرة التي سيُلقيها فوك رازوفيتش اليوم تناول طريقة التمرين، العمل التكتيكي في الحالة الدفاعية لكامل الفريق، تمارين لكامل الفريق خاصة بالحالة الهجومية، وتمارين خاصة لكل خط على حدة.

يُذكر أن مدرب الهلال السابق، الأرجنتيني رامون دياز، عقد أولى محاضرات برنامج “التعليم المستمر”، الذي اعتمدته اللجنة الفنية في إطار إثراء وتطوير قدرات المدربين الوطنيين، قبل أن يُلقي المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد لويس سييرا، ثاني المحاضرات.







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