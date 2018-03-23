راموس: سنذهب روسيا للفوز بالمونديال.. وهذا هدفي مع إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

أكد قائد المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، أن الماتادور سيذهب إلى روسيا بهدف التتويج بلقب كأس العالم 2018، مُشددًا في الوقت ذاته على أن مباراة ألمانيا الودية تحمل لحظة مميزة خاصة به.

ويواجه المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم نظيره الألماني وديًا، مساء الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين لانطلاق منافسات المونديال، وتحمل هذه المواجهة رقمًا مميزا لقائد الفريق راموس حيث إنها المباراة رقم 150 له بقميص الماتادور.

وقال راموس في التصريحات التي نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “في الحقيقة إنها لحظة خاصة، كل شيء يحدث بسرعة كبيرة، ما زلت أريد تمثيل بلادي، فلا يوجد شيء أكثر جمالًا من هذا”.

وأضاف قائد ريال مدريد عن هدفه مع المنتخب الإسباني قائلًا: “سأستمر في تمثيل المنتخب، طالما كنت قادرًا على ذلك، أريد أن أكون أكثر من ارتدى هذا القميص في التاريخ، وهذا لن يكون سهلًا”.

وتابع راموس تصريحاته قائلًا: “نحن نؤمن بأنفسنا، لقد كنا أبطالًا قبل ذلك، ونريد أن نكون مرة أخرى، نحن فريق سيذهب من أجل الفوز بالمونديال، مثل الفرق الأربعة أو الخمسة الأخرى (المرشحة)”.

وعن تتويج إسبانيا بلقب يورو 2008 على حساب ألمانيا، قال راموس: “كانت مباراة صعبة للغاية، فزنا فيها بفضل هدف فرناندو توريس، كانت مباراة عبارة عن صراع أجيال”.

وعلق راموس على كثرة لاعبي ريال مدريد في المنتخب الإسباني قائلًا: “الأجيال تتغير وكرة القدم تطرح لاعبين جددا، الآن هناك لاعبون من الريال أكثر من برشلونة”.

وفي ختام تصريحاته قال راموس: “لكن لا يوجد فرق، فلسفة برشلونة هي التي كانت تسيطر على المنتخب سابقًا، والآن أصبح الفريق أكثر توازنًا.. هناك الكثير من الفرق التي تمثل المنتخب، وهذا جيد لكرة القدم الإسبانية”.







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