رايس مبولحي اتفاقي حتى 2021

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، توقيع الحارس الجزائري رايس مبولحي لعقده مع الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2021.

وضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الحارس الجزائري رايس مبولحي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتمثيل الفريق حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم رياضي آخر.

ويُقدم رايس مبولحي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ما دفع مجلس الإدارة للتعاقد مع النجم الجزائري لمدة 3 مواسم مقبلة.

ويُعَدّ الجزائري رايس مبولحي، من حراس المرمى المميزين للغاية وسبق له اللعب في العديد من الأندية الأوروبية، ومنها أنطاليا سبور التركي، سيسكا صوفيا البلغاري ونادي رين الفرنسي.







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