رجل بدرع ورشاش يحتجز رهائن في دار كبيرة للعجزة بكاليفورنيا

المواطن- متابعة

أكد مسؤولون في قوات فرض القانون الأميركية، مساء أمس الجمعة، أن مسلحًا اتخذ رهائن في دار كبيرة للعجزة بشمال كاليفورنيا، وذلك حسبما أفادت وكالة “كونا” الكويتية.

وقالت دائرة مأمور مقاطعة (نابا): إن رجلًا يرتدي درعًا ويحمل سلاحًا رشاشًا دخل إلى دار (يونتفيل) للعجزة وأطلق من 15 إلى 30 رصاصة على الأقل.

من جهتها، قالت دائرة شؤون العجزة في بيان: إن الدار تضم نحو ألف شخص من العجزة أو المعاقين؛ ما يجعلها من الأكبر في الولايات المتحدة.

وتتم حاليًا محاصرة الدار التي تقع على بعد نحو ساعة من مدينة سان فرانسيسكو، فيما تم إخلاء المناطق المحيطة حيث لا يزال المسلح داخل الدار ويحتجز الرهائن.

كما أشارت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن المسلح يحتجز 3 رهائن، مضيفة أن الشرطة الأميركية أعاقت الوصول إلى منزل قدامى المحاربين في يونتفيل بعد أن تم الإبلاغ عن رجل يحمل بندقية على الأرض.

ولم تعقب الشرطة على أسئلة الصحافيين في وقت مباشر، بينما يستمر التعامل مع هذه الحادثة.

ويقطن في هذا المركز الذي يعتبر بيتاً للعجزة نحو 1000 ساكن، ويعتبر من الأكبر في الولايات المتحدة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :