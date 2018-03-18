رجل كل الأوقات يبحث في واشنطن حلحلة قضايا المنطقة

المواطن - واشنطن

هيمنت الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على أحاديث مجالس السعوديين، وباتت مفردة “التغيير” ونظريتها “الإصلاح” لازمةً يتحدث بها الجميع.

الأمير الذي يعده السعوديون ملهمًا باعتباره يقود التغيير في المملكة يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الساعات المقبلة، وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 20 مارس الجاري.

إلى ذلك استقطبت الزيارة المرتقبة اهتمام الإعلام الأميركي بجميع محطاته الإخبارية، وتسابقت الفضائيات في نشر المزيد من التحليلات حول الإصلاحات الكبيرة التي بدأها ولي العهد على جميع المستويات.

وكشفت وكالة بلومبيرغ عن خمس محطات ستشهدها جولة الضيف الكبير إذ تشمل واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وهيوستن، كما سيتم عقد مزيد من الشراكات والاتفاقيات مع كبريات الشركات التقنية.

وتمثل الزيارة فرصة هامة يسعى خلالها السعوديون والأميركيون لحلحلة قضايا المنطقة العالقة التي ترزح تحت وطأة أزمات واستقطابات سياسية تعصف بفرص السلام والاستقرار.







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