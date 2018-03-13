رحلة عبدالله الباروني من وشاءت الأقدار إلى الخافي أعظم

المواطن - الرياض

لم يكد يمر يوم واحد على نبأ استعداد الفنان الكويتي عبدالله الباروني لإنهاء المشاهد الأخيرة من مسلسل الخافي أعظم إلا وفجعت الجماهير بخبر وفاته المفاجئة.

أخبار وفاة عبدالله الباروني التي حدثت فجر اليوم انتشرت على مواقع التواصل في نفس توقيت نشر خبر اعتزامه استكمال التصوير لتزيد من فاجعة محبيه وجماهيره.

وعلى موقع تويتر تبارى المغردون في رثاء عبدالله الباروني والثناء عليه وتعداد مناقبه داعين الله له بالجنة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

المعروف أن عبدالله الباروني من مواليد 1973 وبدأ التمثيل عام 1997، وشارك في أدوار متعددة في المسلسلات الدرامية مع نهاية تسعينات القرن العشرين واستمر في المشاركة في الأعمال التلفزيونية والمسرحية حتى وفاته إثر نوبة قلبية مفاجئة.

شارك عبدالله الباروني في العديد من الأعمال الفنية من بينها زمان الإسكافي، الاختيار، حتى التجمد ، ياخوي، رحلة بوبلال، أنيسة الونيسة، أما آخر أعماله فكان مسلسل الخافي أعظم الذي لم يكتمل بعد.

حصل عبدالله الباروني في عام 2000، على جائزة أفضل ممثل دور ثان في مهرجان الكويت المسرحي عن مسرحية صانع السفن.

من آراء عبدالله الباروني أن موافقته على المشاركة في أي مسلسل من عدمه يكون بناء على قراءة وتقييم النص، واسم المخرج الذي سيتعاون معه.

كما كان يرى الباروني أن البقاء في الساحة الفنية للمنتج الأقوى، فلا مكان للمنتج الضعيف، حيث إن أحد عوامل نجاح العمل الفني هو أن يخرج بصورة لائقة من خلال الإنفاق عليه.







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