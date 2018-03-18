ردود متباينة بعد إعلان #مؤسسة_التقاعد عن استراتيجيتها حتى 2022م

المواطن - الرياض

مواقف متباينة وردود أفعال من المواطنين بعد إعلان مؤسسة التقاعد عن استراتيجيها حتى عام 2022.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أعلنت بالأمس عن استراتيجيتها حتى عام 2022م، مؤكدة التزامها بتطوير جميع خدماتها تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، لتأتي ردود أفعال من المواطنين والمتقاعدين.

وغرد أحدهم شاكياً من تدني الراتب بعد التقاعد: “عسكري متقاعد خدمتي 32 سنة بدون سكن حتى تاريخه راتبي كان قوي بالبدلات ليش ما استلم راتبي اللي كنت استلمه لعدة سنين يكبر معي ويساندني في حياتي فجأة تركني ونزل كثير”.

وغرد حسن عجيلي بقوله: “حنا المتقاعدين العسكر رواتبنا أقل من 3000 حتى البنوك والشركات لا تبيعنا سيارتها والسبب الراتب 2500ريال نتمنى من هذه المؤسسة النظر في وضعنا!”.

وقال آخر: “نتمنى تعديل السلم العسكري لانه لايواكب رؤية ٢٠٣٠ قديم وعفى عنه الزمن اكثر من ٤٠ عاما ولازال معمول به حتى الان وفي حال التقاعد تسقط جميع البدلات ويبقى راتب اساسي ٤٠٠٠ ريال فقط !!!”.

بينما قال صاحب حساب المشهد الثالث: “خدمة الوطن شرف وواجب لذلك اخي العسكري المتقاعد احتسب خدمتك لوجه الله ثم لوطنك ولا تندم على اقتطاع نصف راتبك بعد ان تتقاعد بل احمد الله على ذلك فانت الرابح بإذن الله والله سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا منه اشتغل ان استطعت وعوض بعض ما اقتطع منك وربك كريم. وكلها فتره وتغادر الدنيا”.

يذكر أن وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان، أكد بالأمس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، مشدداً على التزام المؤسسة بتطوير مختلف خدماتها المعنية بهذه الفئة التي أخلصت وتفانت في تقديم عملٍ كبير لوطنها، تنفيذاً لرؤية المملكة 2030.

وقال: إن استراتيجية المؤسسة تضمنت عناصر رئيسية عدة، تمثلت في تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين وامتلاك جميع بياناتهم بشكل دقيق ومُحدث لتعزيز التعاملات الرقمية، وبناء قدرات متميزة في الاستثمار وإدارة المخاطر وتوزيع الأصول وتحسين العمليات الاستثمارية، وتحسين وتطوير الأنظمة التقاعدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتحسين الهيكل التنظيمي للمؤسسة على النحو الأمثل مع تقسيم الأعمال والمهام الأساسية وتحسين الصحة التنظيمية مع التركيز على المساءلة والقيادة، إضافة إلى تعزيز نموذج الحوكمة وتحسين لوائح لجنة للاستثمار التابعة لمجلس الإدارة، واستكمال هيكل الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات وتعزيز المرونة للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالشكل الأمثل، وتطوير رأس المال البشري واستخدام عمليات جديدة لتدريب الموظفين، واستقطاب الكفاءات المتميزة في التخصصات التي تحتاجها المؤسسة، وإعادة تنظيم ممارسة ثقافة إدارة الأداء.

وأشار إلى أن المؤسسة نفَّذت خطوات عملية نحو إصلاح الأنظمة التقاعدية، وتعزيز استثماراتها وتنويعها لرفع العوائد المتحققة منها، في ظل إطار فعال ومرن للحكومة وإدارة المخاطر، وإنها ستضاعف جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين والتنسيق مع القطاع الخاص لتقديم مزيد من العروض والمزايا الموجهة لهم.







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