رد فعل الجماهير والإعلاميين بعد نهاية مباراة الهلال والشباب المثيرة

المواطن - محمد سمعه

نجح لاعبو الزعيم خلال مباراة الهلال والشباب في الفوز بتسعة أهداف مقابل هدف على حساب الليث، وذلك في إطار مباراة ودية جمعت بين الفريقين استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكانت مباراة الهلال والشباب أقيمت أمس، وذلك قبل بدء الجولة الـ25 من مسابقة الدوري السعودي يوم 6 إبريل المقبل.

واتجه العديد من جماهير الكرة والإعلاميين للتعليق على فوز الزعيم بتسعة أهداف مقابل هدف في مباراة الهلال والشباب والتعليق على أداء الفريق الهلالي في ظل غياب اللاعبين الدوليين عن صفوفه.

وقال الصحافي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه على “تويتر” بعد نهاية مباراة الهلال والشباب: “حتى وإن كانت المباراة ودية ففوز الهلال بتسعة أهداف يعطيني مدلول واحد هو أن رؤيتي الفنية بأن الهلال أفضل فريق هجومي صحيحة، وهذا يؤكد لي ما ذهبت إليه متحديًا بأن الدوري هلالي.. حسم الدوري مجرد مسألة وقت”.

أما الصحافي عبدالرحمن الفريح فقال عبر “تويتر” بعد نهاية مباراة الهلال والشباب: “تسجل 9 أهداف في ودية محلية وتعجز عن التسجيل في نهائي دوري آسيا.. إذا عُرف السبب بطل العجب”.

بينما علق بندر البدراني بين نهاية مباراة الهلال والشباب على “تويتر” قائلًا: “ستكرر هذه الفرحة يوم 7 إبريل بمشيئة الله”.

وجاءت مباراة الهلال والشباب في ظل استعداد الناديين لخوض غمار منافسات الدوري السعودي من جديد بعودة بعثة لاعبي الأخضر من أوروبا، حيث يستعد المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب البلجيكي اليوم، وذلك في إطار لقاء ودي بين المنتخبين استعدادًا لمونديال روسيا 2018.

يذكر أن مباراة الهلال والشباب شهدت تألقًا كبيرًا من اللاعب الفنزويلي جيليمن ريفاس، والذي سجل 3 أهداف هاتريك في المباراة مع تألق كبير من اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، والذي سجل هدفين للزعيم في اللقاء، بينما سجل الأرجنتيني إيزكويل سيروني هدفًا لنادي الهلال في مباراة الشباب.







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