رسائل محمد بن سلمان المهمة في لقاء CBS

المواطن - سعد البحيري

يحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على اختيار كلماته بدقة وعناية حتى تصل الرسالة التي يريدها إلى الجمهور المتلقي سواء في الداخل أو في الخارج.

والمتابع لمقابلة ولي العهد مع قناة CBS الأميركية والتي بثت في الثانية صباح اليوم ضمن برنامج 60 دقيقة – وهو الحوار الأول له مع قناة أميركية – يدرك أن ولي العهد أراد أن يوجه عدة رسائل لدول الجوار والداخل السعودي والمجتمع الدولي كذلك.

رجل قوي

الرسالة الأهم التي وجهها ولي العهد في لقائه المهم أن المملكة دولة فتية يحكمها رجال أقوياء يستندون على ظهير شعبي 70% منهم في مرحلة الشباب وهذا الأمر يتطلب أن تدار الأمور بالشكل الذي يتم الآن لأنه يعبر عن تطلعات أجيال شابة لحياة كريمة.

لا أحد فوق القانون

لطالما ردد ولي العهد هذه المقولة في العديد من اللقاءات لكنه إن لم ينطق بها صراحة فقد قالها ضمنًا حين علق على نتائج حملة مكافحة الفساد وكيف تم اتخاذ القرار الخاص بالقبض على المتورطين في قضايا نهب المال العام والتربح ليؤكد مجددًا أن أحدًا لن ينجو بفعلته كائنًا من كان.

القوي لا ينتزع السلطة

“اتهامات ساذجة” بهذه الكلمات البسيطة والعفوية رد ولي العهد على من يزعم أن حملة مكافحة الفساد كانت محاولة منه لـ”انتزاع السلطة” حيث قال : “إذا كنت أنا شخص أمتلك السلطة والملك يمتلك السلطة، فأنا من أمتلك القدرة باتخاذ إجراءات ضد أشخاص مؤثرين، وأنا بالفعل شخص قوي.

السعوديون يستحقون الأفضل

أكد ولي العهد أنه ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة في المملكة، مشيراً إلى أن قوانين الشريعة واضحة، في هذا الصدد، مضيفاً أنه قبل 1979، كنا نعيش حياة رائعة وطبيعية مثل بقية دول الخليج، النساء تقود السيارات وتوجد دُور للسينما ونتطور بشكل طبيعي كأي شعب في المنطقة.

وهذا ما يعني أن المملكة سوف تشهد العديد من التغيرات الاجتماعية الإيجابية ضمن حملة الإصلاح الاقتصادي والتنموي التي يقوم بها ولي العهد ضمن رؤية 2030.







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