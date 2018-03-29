رسالة آل الشيخ لطاقم التحكيم السعودي المونديالي

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، رسالة إلى طاقم التحكيم السعودي الذي تم اختياره للمشاركة في كأس العالم 2018 عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر”: “كمواطن سعودي فخور جدا باختيار الحكام السعوديين فهد المرداسي، عبد الله الشلوي، محمد العبكري ضمن حكام مونديال روسيا، ومن موقعي كمسؤول سعيد جدا باختيارهم وأبارك لهم وأتمنى أن يكونوا فاتحة خير لملف التحكيم السعودي ويمثلوا بلادهم خير تمثيل”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد كشف اليوم الخميس، عن قائمة الحُكام التي ستُشارك في نهائيات كأس العالم 2018 المُقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن الحُكام والطواقم المساعدة التي ستقود كأس العالم 2018 تحكيميًا؛ وضمت 36 حكمًا للساحة، و63 حكمًا مساعدًا.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، طاقما تحكيما سعوديا بقيادة الحكم الدولي فهد المرداسي ويُساعده الثنائي عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، من أجل المشاركة في منافسات كأس العالم 2018.







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