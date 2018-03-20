رسالة من خالد بن سلمان للمرابطين: أنتم عنوان النصر والبطولة

المواطن- الرياض

وجه الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى أميركا، صباح اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المرابطين على الحد الجنوبي.

وقال خالد بن سلمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إلى رجال الحزم والعزم المرابطين في الحد الجنوبي، وفي سائر أرجاء الوطن، أنتم عنوان النصر والبطولة، وتضحياتكم وبطولاتكم تسجل بأحرف من ذهب في تاريخ وطننا، أسال الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة”.

إلى رجال الحزم والعزم المرابطين في الحد الجنوبي، وفِي سائر أرجاء الوطن، أنتم عنوان النصر والبطولة، وتضحياتكم وبطولاتكم تسجل بأحرف من ذهب في تاريخ وطننا، أسال الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 19, 2018

وقبل قليل، دشن الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى واشنطن، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” @kbsalsaud. وكتب الأمير خالد بن سلمان في أول تغريدة له: “سرني تدشين حسابي وأتشرف بخدمة ولاة الأمر والوطن والعمل على استمرار الحوار البنّاء بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في جميع القطاعات”. وتابع خالد بن سلمان: “أسأل الله العلي القدير أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة”.







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