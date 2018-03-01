رسالة مهمة من قوات أمن الطرق لأهالي الرياض

المواطن - الرياض

نصحت قوات أمن الطرق أهالي الرياض بتوخي الحرص والحذر على خلفية الأمطار التي تشهدها المنطقة.

وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمسافرين على الطرق بمنطقة الرياض بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال أنوار المركبات؛ نظراً لوجود أمطار غزيرة على معظم الطرق بالمنطقة.

وكان المقدم نواف السديري، المتحدث باسم مرور الرياض، قد أوضح مساء اليوم أن عدد البلاغات قد وصل خلال أمطار الرياض لمركز القيادة والتحكم إلى 231 بلاغاً منها 13 حادثاً بدون إصابات.

بدوره أوضح متحدث الدفاع المدني بالرياض الرائد محمد الحمادي أنه “لا توجد حالات مداهمة سيول أو احتجاز في أودية.. وجميع البلاغات التي وردت خفيفة”.







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