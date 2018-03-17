رسميًا.. الأندية العراقية تلعب على أرضها في كأس الاتحاد الآسيوي

المواطن – متابعة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الأندية العراقية المشاركة في كأس الاتحاد هذا الموسم، ستخوض مبارياتها المحتسبة على أرضها في العراق عقب رفع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عن العراق والسماح لـ3 ملاعب باستضافة المباريات الدولية.

وأكد البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد القاري، في بيانه، أن المباريات القادمة لفريقي الزوراء والقوة الجوية بمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ستشكل باكورة المباريات الرسمية التي ستقام في العراق بعد رفع الحظر الدولي.

وأضاف أنه لا يمكن الاستفادة من تطوير كرة القدم في العراق إلا من خلال قدرة عشاق كرة القدم العراقيين على مشاهدة المباريات التي ستقام على أرضهم والانخراط في اللعبة على كل المستويات.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء أمس الجمعة، عن رفع الحظر عن 3 ملاعب عراقية لتُصبح جاهزة لاستضافة المباريات الدولية، وهي: البصرة وكربلاء وأربيل.

كما أحال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ملف الكرة العراقية للاتحاد الآسيوي للعبة، إلا أنه رفض رفع الحظر عن ملاعب العاصمة بغداد في الوقت الحالي، بسبب الأوضاع الأمنية.

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره العراقي، نهاية الشهر الماضي، على ملعب البصرة الدولي في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا، وانتهت بفوز أسود الرافدين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.







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