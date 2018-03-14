رسميًا.. الأهلي المصري يتخذ هذا القرار الناري ضد عبدالله السعيد

المواطن - محمد سمعه

أكد النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب أنه سيعرض اللاعب عبدالله السعيد للبيع أو رحيله من المارد الأحمر على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

وكان عبدالله السعيد جدد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين مع وجود خيار بتمديد عقده لموسم ثالث.

وذكر الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، أعلن أن المارد الأحمر قرر إعارة أو بيع عبدالله السعيد لفريق خارج مصر.

وقالت تقارير صحافية، في الفترة الماضية، إن عبدالله السعيد ماطل في تجديد عقده مع النادي الأهلي، وكان قد رفض تجديد العقد؛ وذلك بسبب وجود عروض قوية أخرى من أندية أخرى مثل الدوري الإماراتي ونادي الزمالك.







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