رسميًا.. تطبيق وضع ملصقات العناصر الغذائية والسعرات الحرارية بالمطاعم

المواطن - وليد الفهمي

كلفت وزارة الشؤون البلدية والقروية مطاعم الوجبات السريعة بوضع ملصقات توضح محتوى الوجبات من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية عند نقاط تلقي الطلب، واللوحات الإلكترونية الخاصة بقوائم الطعام، وضمن قوائم الوجبات، وأماكن طلب الوجبات الخاصة بالسيارات، والمواقع الإلكترونية للمطاعم، وتطبيقات الأجهزة الذكية.

جاء ذلك التكليف بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتعزيز صحة وسلامة المستهلك، وزيادة الوعي الغذائي لمعرفة القيمة الغذائية للوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها في المطاعم والمقاهي خصوصاً في ظل ازدياد الإقبال عليها من فئة الشباب والفتيات.

وتزامن التكليف مع سرعة انتشار تطبيقات تقديم وتوصيل الوجبات السريعة، وذلك لمساعدة المستهلك في اختيار الوجبات الغذائية المناسبة له وتجنب الوجبات والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية.







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