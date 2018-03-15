رسميًّا.. إلغاء دورة الصعود لأندية الدرجة الثالثة

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إلغاء دورة صعود أندية الدرجة الثالثة الموسم الرياضي الجاري.

وأشار حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر”، إلى استكمال مباريات دوري الدرجة الثالثة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة من دور الثمانية حتى المباراة النهائية.

وأوضح بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم أن هذا القرار جاء بعد الإعلان عن زيادة الفرق، واعتماد تأهل الفرق الثمانية إلى دوري الدرجة الثانية.

ومن المُقرر أن تُقام قرعة دور الثمانية للفرق المتأهلة في الواحدة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 21 مارس 2018، وذلك بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم في العاصمة الرياض.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قرر اعتماد آلية زيادة عدد الأندية بداية من الموسم الكروي المقبل 2018- 2019، وسيُشارك في دوري المحترفين السعودي 16 ناديًا بدلًا من 14 فريقًا كما جرت في الموسم الحالي.

وستبقى الأندية من المراكز الأول إلى المركز الثاني عشر في الموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين.

وسيصعد أول ناديين في دوري الدرجة الأولى (دوري الأمير محمد بن سلمان) إلى دوري المحترفين، وسيقام ملحق بين صاحبي المركزين الثالث عشر والرابع عشر بدوري المحترفين مع صاحبي المركزين الثالث والرابع بدوري الدرجة الأولى، ليصعد منهما فريقان.

كما تقرر زيادة عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 16 ناديًا إلى 20 فريقًا في الموسم المقبل، وبالنسبة لدوري الدرجة الثانية، تقرر زيادة عدد الأندية من 20 ناديًا مقسمة على مجموعتين إلى 24 فريقًا.







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