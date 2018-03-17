رسميًّا.. استخدام تقنية الفيديو في كأس العالم 2018

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن موافقته رسميًّا على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في منافسات كأس العالم 2018 التي ستُقام في روسيا الصيف المقبل.

وكشف الرئيس التنفيذي للاتحاد الألماني لكرة القدم، رينهارد جريندل، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خبر استخدام تقنية الفيديو في منافسات كأس العالم 2018 للمرة الأولى.

ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على استخدام تقنية الفيديو خلال منافسات كأس العالم 2018، خلال اجتماعه الذي عُقد، الجمعة، في كولومبيا.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد وافق مطلع الشهر الجاري، على استخدام حكم الفيديو المساعد، وذلك خلال اجتماعه الذي تم عقده في مدينة زيوريخ الألمانية.

ومن المُقرر أن يتم استخدام تقنية الفيديو في منافسات كأس العالم 2018، من أجل مساعدة الحكم في الأحداث الجدلية، مثل احتساب هدف من عدمه، التأكد من ركلات الجزاء، إخراج البطاقات الحمراء مباشرة، بالإضافة إلى حالات الخطأ بتحديد الهوية.







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