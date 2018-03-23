رسميًّا.. إبراهيموفيتش ينضم إلى لوس أنجلوس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشف حساب لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي الرسمي عن تعاقده مع إبراهيموفيتش بطريقة غريبة، حيث نشر مقطع فيديو قصير لأسطورة المنتخب السويدي بصحبة أسد، وقال باللغة الإنجليزية: “لوس أنجلوس مرحبًا إلى زلاتان”.

ونشر لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، عبر حسابه الرسمي، صورة للترحيب بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثم نشر مقطع فيديو آخر لنجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق وهو يرتدي ملابس ناديه الجديد.

وقام حساب لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي بنشر فيديو آخر للترحيب بالنجم زلاتان إبراهيموفيتش عقب الإعلان التعاقد معه، وقال أسطورة السويد في مقطع فيديو: “مكان مختلف ولكن نفسه زلاتان”.

وكان إبراهيموفيتش قد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، بعدما لعب 7 لقاءات فقط معه منذ عودته من الإصابة، حيث انضم النجم السويدي إلى الشياطين الحُمر في صيف 2016، قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي شهر إبريل الماضي.







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