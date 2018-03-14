رسميًّا.. إيقاف سلمان الفرج 4 مباريات وتغريمه

المواطن – مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، 4 مباريات رسمية عن المشاركة مع الزعيم، كما قررت إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار.

وأوضحت لجنة الانضباط والأخلاق أن سبب إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، وتغريمه، بسبب تلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، وخسر الزعيم هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف وحيد، ليُحافظ على الصدارة، ولكن تقلص الفارق بينه وبين النادي الأهلي إلى نقطة واحدة.







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