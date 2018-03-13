رسميًّا.. الأهلي المصري يجدد عقد عبدالله السعيد حتى 2020

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي المصري عن تجديد عقد لاعبه عبدالله السعيد لمدة موسمين.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع تويتر أن اللاعب عبدالله السعيد جدد تعاقده مع المارد الأحمر حتى عام 2020.

وترددت أنباء في الفترة الماضية عن أن عبدالله السعيد يبحث الرحيل عن النادي الأهلي والانضمام إلى الغريم نادي الزمالك أو الاحتراف في الدوري الإماراتي.

يذكر أن عبدالله السعيد انضم إلى النادي الأهلي في عام 2011 قادمًا من النادي الإسماعيلي.

وحقق السعيد العديد من البطولات مع النادي الأهلي، أبرزها الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية ولقب كأس مصر والسوبر المصري.

وجدد النادي الأهلي بالأمس للاعب أحمد فتحي لمدة موسمين قبل التجديد للاعب عبدالله السعيد.







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