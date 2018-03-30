رسميًّا.. تأجيل مباراة الباطن والاتحاد في كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك بين الباطن والاتحاد.

وأشار حساب الاتحاد السعودي الرسمي على “تويتر”، قبل قليل، إلى تأجيل مباراة الباطن والاتحاد ضمن مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك لمدة 24 ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف الطيران المتمثل بإلغاء الرحلات.

وتسبب سوء الأحوال الجوية، أمس الخميس، في إلغاء رحلة الطيران التي كانت ستنقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى حفر الباطن، بعد أن تم تأجيل الرحلة من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية ظهرًا؛ مما اضطر الفريق للعودة إلى المطار مرة أخرى قبل أن يتم إلغاء الرحلة تمامًا.

وكشف نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، سوف تُغادر عند الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الجمعة، إلى مدينة حفر الباطن، لملاقاة الباطن، يوم غد السبت.

وأدى سوء الأحوال الجوية، اليوم الجمعة، في إلغاء رحلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مدينة حفر الباطن، وقام مجلس إدارة العميد بمخاطبة مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم لتأجيل مباراة نصف نهائي كأس الملك أمام الباطن.







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