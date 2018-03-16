رسميًّا.. تعديل عقوبة سعيد المولد ورفض استئناف الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قرارين بحق ناديي الاتحاد والأهلي عبر حساب الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقررت لجنة الاستئناف رفض استئناف نادي الاتحاد شكلًا، والمقدم على قرار لجنة الانضباط والأخلاق المتعلق بقيام جماهير النادي برمي علب مياه في لقاء فريقهم أمام فريق أُحد ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وأصدرت اللجنة قرارًا بقبول استئناف النادي الأهلي نيابةً عن اللاعب سعيد المولد من حيث الموضوع، ونقض وتعديل قرار لجنة الانضباط والأخلاق رقم (109/ل ض/2018)، بحيث يكون منطوق قرارها: إيقافه مباراتين رسميتين وغرامة مالية قدرها (20.000) ريال.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت إيقاف نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، سعيد المولد، وتغريمه 40 ألف ريال، لتلفظه بألفاظ “بذيئة ومهينة” تجاه مسؤول مباراة فريقه ضد الفيحاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :