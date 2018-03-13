رغم الإخفاق .. استمرار مدرب النمور

المواطن – عبدالناصر سيد

رغم الإخفاقات التي تعرض لها فريق الاتحاد في الموسم الحالي بمختلف المسابقات التي خاضها إلا أن إدارة النادي استقرت على عدم الإطاحة بالتشيلي لويس سييرا وتنوي التجديد له خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبدو أن الاتحاد في طريقه لتجديد عقد سييرا لموسم إضافي مع تلبية كافة احتياجاته ومتطلباته لاستعادة النمور لمستواهم الحقيقي والمنافسة على البطولات والألقاب التي تعد طموح الجماهير العاشقة للعميد.

وفي إطار عملية المفاوضات بين الطرفين، فإن سييرا تقدم بطلب إلى مسؤولي النادي يشمل طلباته واحتياجاته متمثلة في زيادة قيمة عقده برفقة جميع مساعديه بما فيهم مترجمه الخاص.

ورغم ذلك، إلا أن النادي في طريقه لتلبية مطالب سييرا الذي نجح في العبور بالفريق إلى بر الأمان في دوري المحترفين الموسم الحالي رغم الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها خزينة النادي، وعدم إبرام أي صفقات جديدة لتدعيم صفوف العميد في فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :