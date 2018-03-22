رغم تراجع نتائجه.. الجماهير: الهلال أفضل فريق آسيوي وعربي

المواطن - مروة نبيل

دشنت جماهير الزعيم هاشتاقا يحمل اسم الهلال أفضل فريق آسيوي وعربي عبر “تويتر”، وبات في صدارة قائمة الأكثر تداولًا في المملكة على موقع التدوينات القصيرة خلال وقت قصير، نظرًا للتفاعل الكبير معه.

وتداولت جماهير الهلال قائمة تضم أفضل 40 ناديا على مستوى العالم تتويجًا بالألقاب القارية؛ والتي شهدت تواجد الزعيم، ما دفعهم لإطلاق هاشتاق الهلال أفضل فريق آسيوي وعربي للاحتفال بفريقهم وتشجيع اللاعبين معنويًا.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تراجع نتائجه خلال الفترة الماضية في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، حيث إنه لعب 4 مباريات في دور المجموعات، تعادل في مباراتين، وهُزم في مواجهتين، ويتذيل مجموعته بنقطتين فقط.

وشهد هاشتاق الهلال أفضل فريق آسيوي وعربي تفاعلا من جماهير معظم الأندية السعودية وليس جمهور الزعيم فقط، كما تفاعل معه جمهور النادي الأهلي المصري الذي أكد أن فريقه الأول عربيًا؛ لاحتلاله المركز الثاني عالميًا، وأشار إلى أن الهلال الأول آسيويًا.

وكتب “نواف”: “مع أني اتحادي ولكن كلمة الحق تقال إن الهلال أفضل فريق آسيوي وأكبر دليل في دوري أبطال آسيا كم مرة وصل النهائي لا تقولون وصل وم حققها والله كان في المباراتين النهائية مع سدني وأوراوا هو الأفضل ولكن ما هي مكتوبة له”.

وعلق حساب يحمل اسم “متناقض” على هاشتاق الهلال أفضل فريق آسيوي وعربي قائلًا: “أنا اتحادي وأقول كلمة الحق في السنين الأخيرة نعم الهلال أفضل ناد بغض النظر عن عدم حصوله لبطولة آسيا والسبب معروف لدى الجميع”.

وتفاعل حساب يحمل اسم “متفائل” مع هاشتاق الهلال أفضل فريق آسيوي وعربي قائلًا: “بالأرقام وليس بالأوهام .. بالبطولات وليس بالكلام .. بالأكثر صعوداً على المنصات .. الهلال الأفضل عربياً وآسيوياً لكم اللطم والصياح ولنا المجد والتاريخ .. ٓ – دمت فخراً لنا يا هلال”.

وقال “ليوناردو”: “لا جديد .. أفضل نادي آسيوي وعربي وعالمي”، وكتب “أبو محمد”: “رغم تعثره هذه الأيام ، إلا أن الزعيم يعد زعيما بلا منازع ، وكل الاحترام للأندية الأخرى ومشجعيها”.

ونشر “فيصل” صورة للاعبي الهلال وعلق عليها قائلًا: “نادي يحق لنا نفتخر فيه”، وقال حساب يحمل اسم “ريووود”: “ما فيه جديد الهلال الأفضل كل يوم عن يوم يزيد حبي لهذا الكيان بإداراته ورجاله ولاعبيه الله يديم عز الأزرق”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :