رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية إلى كردستان

المواطن - متابعة

وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم على رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى مطارات إقليم كردستان حيث من المتوقع استئناف الرحلات خلال أسبوع.

وقال مرسوم صادر عن مكتب العبادي إن السلطات الكردية وافقت على وضع مطاري أربيل والسليمانية تحت سيطرة اتحادية على أن تكون القيادة والسيطرة لوزارة الداخلية الاتحادية بحسب رويترز.

وكانت بغداد قد فرضت الحظر على الرحلات الدولية من وإلى المطارين الرئيسيين في الإقليم منذ التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي في إطار عقوبات على الإقليم بعد أن أجري استفتاء على الاستقلال في تحد لإرادتها.

وكان مسموحًا بالرحلات المحلية فقط عبر مطاري الإقليم بينما علقت شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى الإقليم بموجب أمر من الحكومة المركزية.

وجاء في المرسوم أنه تقرر”استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات إقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية“.

وقال المرسوم أيضا إن سلطات الجمارك الاتحادية ستشرف على دخول وإعداد والتعامل مع المواد والمعدات عبر المطارين.

كما نص أيضًا على أنه سيتم ربط منظومة التحقق”الخاصة بمطارات الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد“.







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