رفع الحظر عن العراق يُشعل تويتر بـ3 هاشتاقات

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” برفع الحظر عن العراق والسماح لـ3 ملاعب باستضافة المباريات الدولية، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على طريقتها الخاصة.

دشنت الجماهير 3 هاشتاقات عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الأول رفع الحظر عن العراق، والثاني آل الشيخ قول وفعل، والثالث الملاعب العراقية وباتوا ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة خلال وقت قليل، نظرًا للتفاعل الكبير.

ورصدت “المواطن” أبرز ردود الفعل عبر الـ3 هاشتاقات على “تويتر”، وكتب “فارس” على هاشتاق رفع الحظر عن العراق: “أحب أشكر الاتحاد السعودي ورئيس الهيئة الأستاذ تركي آل الشيخ لأنهم سبب بعد الله في رفع الحظر الدولي عن ملاعبنا شكرا من القلب لكل السعوديين”.

وقال “حسين الكريطي” على هاشتاق رفع الحظر عن العراق: ” شكرًا إلى كل من ساهم في رفع الحظر، شكرًا إلى سيد وزير الشباب والرياضة، شكرًا إلى الاتحاد الآسيوي، شكرًا إلى الاتحاد العربي، شكرًا للمملكة العربية السعودية”.

وتابع في تغريدة أخرى: “حضور المنتخب السعودي الشقيق إلى العراق واللعب في العراق كان له الدور الأكبر في رفع الحظر، شكرًا لكم من القلب شكرًا السعودية”، وقال حساب يحمل اسم “عباس”: “بصراحة الشكر كل الشكر لتركي آل الشيخ لمساهمته الكبيرة في رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وللمنتخب السعودي أتمنى التوفيق”.

وعبَّر هاشتاق آل الشيخ قول وفعل كتب الإعلامي فلاح القحطاني: “جهود سعودية أثمرت ولله الحمد عن رفع الحظر عن العراق وهذا الشيء لا يستغرب بين الأشقاء.. شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ على جهودكم التي تكللت ولله الحمد بالنجاح وأسعدت الأشقاء العراقيين وقبلها جهودكم التي ساهمت في رفع الحظر عن الرياضة الكويتية”.

وكتب حسين آل سلمان: “شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على جهوده لخدمة الرياضة السعودية والعربية”، وقال سعود العالي: “ألف مبروك للعراق الشقيق، مثل ما رفع الحظر عن الكرة الكويتية هذا هو يرفع الحظر عن الكرة العراقية ما هي غريبة آل الشيخ قول وفعل شكرا معالي المستشار”.

وعلى هاشتاق الملاعب العراقية كتب علي العراقي: “سنين طويلة والملاعب العراقية محظورة، ولكن بعد مباراة المنتخب السعودي والعراقي في البصرة، وافقت الفيفا اليوم بالإجماع على رفع الحظر عن الملاعب العراقية. العراق يزدهر مع عمقه العربي وليس الإيراني. مبروك للعراق وشكرا للمملكة السعودية الغالية”.

وعلق زيد العراقي قائلًا: “للتاريخ أول مرة نلعب ليس من أجل الفوز بل من أجل العراق المنتخب السعودي شكرا لكم شكرا لكل عربي كان قلبه مع العراق”، وقالت سارة مسعد: “رفع الحظر عن الملاعب العراقية البصرة وكربلاء وأربيل والإعلان الرسمي غداً على شاشة العراقية”.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء الجمعة، عن رفع الحظر عن 3 ملاعب عراقية لتُصبح جاهزة لاستضافة المباريات الدولية، وهي: البصرة وكربلاء وأربيل.

كما أحال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ملف الكرة العراقية للاتحاد الآسيوي للعبة، إلا أنه رفض رفع الحظر عن ملاعب العاصمة بغداد في الوقت الحالي، بسبب الأوضاع الأمنية.

وكان تركي آل الشيخ قد طالب الجميع في حفل تكريم المنتخب السعودي بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم 2018، الجميع بدعم العراق ودعا للعب مباراة ودية هناك من أجل دعمها لرفع الحظر الدولي المفروض عليها.

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره العراقي، نهاية الشهر الماضي، على ملعب البصرة الدولي في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا، وانتهت بفوز أسود الرافدين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.







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