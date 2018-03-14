رقمان سلبيان للوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا

رقمان سلبيان للوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا

2018/03/14
الساعة 6:45 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن – متابعة

حصل فريق الوصل الإماراتي على رقمين سلبيين بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأصبح الوصل  النادي الوحيد من بين الأندية المشاركة في دوري الأبطال الذي لم يحقق أي نقطه بعد مرور 4 جولات.

وبات الوصل النادي الوحيد من بين الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا الذي ودّع البطولة مبكراً قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين فقط.

وتذيل الوصل ترتيب المجموعة الثالثة لدوري الأبطال بلا رصيد من النقاط بعدما تلقى أربع هزائم متتالية.

ويتصدر السد القطري ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن بیرسبولیس الإيراني، فيما جاء ناساف كارشي الأوزبكي ثالثًا برصيد 6 نقاط.

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