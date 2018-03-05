رقم جديد للتعاون في دوري المحترفين السعودي

المواطن – عبدالناصر سيد

حقق فريق التعاون رقمًا جديدًا عقب فوزه على نظيره الاتحاد، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشرة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

واستعاد التعاون رقمًا غائبًا عنه منذ عامين، وهو تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة بالدوري المحلي.

وكان التعاون قد تغلب على القادسية في موسم 2015- 2016 بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة للدوري المحلي وقتها.

وكرر التعاون الفوز بالخماسية في لقاء اليوم بعدما تغلب على الاتحاد بخمسة أهداف لهدفين.

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد صاحب المركز السادس.







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