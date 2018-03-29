رقم سلبي للأخضر بعد 4 مباريات ودية

المواطن - محمد سمعه

قدَّم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أداءً مخيباً في المباريات الودية التي أقيمت في الفترة الأخيرة لتجهيز الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.

وكانت المباريات الودية للمنتخب السعودي بدأت من مباراة مولدوفا والتي فاز بها الأخضر بثلاثية دون رد في مباراة كانت قد أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ثم خسر الأخضر من المنتخب العراقي برباعية مقابل هدف، ثم تعادل المنتخب السعودي مع الأوكراني بهدف لكل فريق.

أما المباراة الرابعة فشهدت خسارة المنتخب السعودي بنتيجة كبيرة وقاسية من المنتخب البلجيكي برباعية مقابل لا شيء في لقاء كان قد أقيم في مدينة بروكسل البلجيكية.

وحقق المنتخب السعودي رقمًا سلبيًا خلال المباريات الأربع الودية حيث تلقت شباكه 9 أهداف وسجل الأخضر 5 أهداف؛ ما يدل على عدم وجود قوة في خط الدفاع مع وجود ضعف في تسجيل الأهداف.

وسيواجه المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة المنتخب الإيطالي وديًا في شهر مايو، ثم سيلاقي منتخب بيرو ثم ستُختتم مباريات الأخضر الودية بمواجهة المنتخب الألماني في الثامن من يونيو المقبل.

سيخوض الأخضر المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018 أمام المنتخب الروسي صاحب الأرض والضيافة يوم 14 يونيو المقبل في مباراة ستُقام على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

عاد الأخضر للمشاركة إلى كأس العالم وذلك بعد تواجده في نسخة عام 2006 في ألمانيا ولكن المنتخب السعودي ودع المسابقة من الدور الأول.







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