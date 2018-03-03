رقم سلبي لنادي النصر في دوري المحترفين في بداية 2018

المواطن - محمد سمعة

حقق نادي النصر انطلاقة سيئة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين مع بداية عام 2018.

وذكر الحساب الرسمي لدوري بلس على موقع تويتر أن نادي النصر نجح في حصد 4 نقاط فقط في بطولة دوري المحترفين مع بداية عام 2018.

وخلال 5 مباريات نجح النصر في الفوز في لقاء واحد والتعادل في مباراة واحدة والخسارة في 3 مباريات.

يذكر أن نادي النصر يسعى إلى إرضاء جماهيره في الفترة الحالية عن طريق تحقيق الفوز على نادي الرائد اليوم من أجل الحصول على المركز الثالث من نادي الفيصلي.

ويرغب نادي النصر في تحقيق النتائج الإيجابية بعد خسارته في الجولة ال22 من نادي الباطن بثلاثية دون رد، في نتيجة ثقيلة سببت غضبا عارما لجماهير نادي النصر.

وكان لاعبو النصر تعرضوا لانتقادات عديدة وذلك بسبب هبوط الأداء الفني والبدني لبعض العناصر مع إهدار اللاعب محمد السهلاوي للعديد من الفرص في مباريات النصر الأخيرة.

يذكر أن النصر يسعى للبقاء في المربع الذهبي من أجل ضمان التأهل إلى بطولة آسيوية في الموسم المقبل.

لم يفز النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2014-2015 حيث تُوج به وقتها بعد الحصول على 64 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

سبق لنادي النصر أن تأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية في عام 2000 ولهذا أطلق عليه لقب العالمي.

سيواجه النصر جاره الشباب في الجولة ال18 والمؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 6 مارس الجاري.







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