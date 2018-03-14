رقم سلبي لنادي الهلال قبل مواجهة القادسية

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي الهلال رقماً سلبياً له وذلك بعد خسارته من نادي الريان القطري في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومنذ فوز الهلال على نادي الفيصلي في إطار لقاءات الجولة ال23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، لم ينجح الهلال في تحقيق أي فوز آخر سواء كان في الدوري المحلي أو في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال تعادل مع الريان في الرياض بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وخسر كذلك من نادي الاتفاق بهدفين لهدف في الجولة ال24 من بطولة الدوري السعودي ثم خسر من فريق الريان في قطر بهدفين مقابل هدف في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويسعى نادي الهلال في مباراة القادسية في إطار لقاءات الجولة ال18 والمؤجلة في بطولة الدوري السعودي إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث من أجل الاستمرار في صدارة الدوري السعودي للمحترفين وبفارق جيد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

يذكر أن فريق الهلال أقال مدربه الأرجنتيني رامون دياز وذلك بعد الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وعُين المدرب الأرجنتيني خوان براون لتدريب نادي الهلال بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي وذلك بعد رحيل المدرب رامون دياز خلال الفترة الماضية.







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