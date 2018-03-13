رقم سلبي يُطارد الغرافة قبل مباراة الأهلي اليوم

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الغرافة القطري، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الغرافة القطري اليوم؛ من أجل الحفاظ على صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي.

ويُلاحق الفريقَ الأول لكرة القدم بنادي الغرافة رقمٌ سلبيٌ في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا قبل مباراة الأهلي اليوم في الجولة الرابعة، حيث لم يستطع الفريق القطري في تحقيق الفوز خلال آخر 23 مباراة خاضها بالمسابقة القارية سوى 3 مرات فقط.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري خلال آخر 23 مباراة لعبها في بطولة دوري أبطال آسيا 16 مرة، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر 3 مرات، الأمر الذي يُعد بمثابة الفأل الحسن على الأهلي قبل مباراة اليوم بين الفريقين.

واستقبلت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري خلال آخر 6 مباريات خاضها خارج أرضه في بطولة دوري أبطال آسيا هدفين على الأقل، حيث إن شباكه تلقت 3 أهداف في كل لقاء من آخر 3 مواجهات لعبها خارج أرضه.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري وهو متصدر المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، بـ7 نقاط، يليه الجزيرة الإماراتي في المركز الثاني بـ4 نقاط.

وقبل مباراة الأهلي ضد الغرافة اليوم، يحتل الفريق القطري المركز الثالث في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا 2018 برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على تراكتور سازي الإيراني والخسارة من الجزيرة الإماراتي والتعادل مع الراقي.







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