رقم سلبي يُلاحق الزعيم قبل مباراة الريان ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم من تراجع النتائج في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم قبل مباراة الريان ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات.

وأكد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي باللغة العربية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هناك رقمًا سلبيًا يُلاحق الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم قبل مباراة الريان ضد الهلال اليوم.

وأشار الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا على “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لم ينجح في الفوز آخر 6 مباريات لعبها في المسابقة القارية قبل مباراة الريان ضد الهلال اليوم.

وقبل مباراة الريان ضد الهلال اليوم، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في 4 مباريات، وخسر مواجهتين، وتُعد هذه النتائج هي الأسوأ لنادي الهلال في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتضن ملعب جاسم بن حمد في قطر، اليوم الاثنين، مباراة الريان ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 3 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مواجهة الريان ضد الهلال اليوم الاثنين، حيث بدأ مشواره بالتعادل السلبي على إستاد جامعة الملك سعود ووسط جمهوره أمام العين الإماراتي.

وخسر الزعيم من الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية بهدف نظيف على ملعب إستاد السيب في العاصمة العمانية مسقط، قبل أن يتعادل مُجددًا على أرضه ووسط جمهوره في مباراة الريان ضد الهلال بالجولة الثالثة بهدف لكل فريق.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مباراة الريان ضد الهلال برصيد نقطتين فقط، فيما يحتل الفريق القطري المركز الثاني بـ3 نقاط.







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