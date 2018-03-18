رقم سلبي يُلاحق نادي الهلال في عام 2018

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم؛ إلا أن هناك رقمًا سلبيًا يُطارد الزعيم في منافسات المسابقة المحلية خلال عام 2018.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 10 مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين في عام 2018، ولم يخرج بشباك نظيفة سوى مرتين فقط أمام فريق الفيصلي في الجولة الـ23، والقادسية في لقاء الجولة الـ18 المؤجلة.

وأظهر عام 2018 معاناة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معاناته دفاعيًا، وهو ما ظهر بوضوح لاهتزاز شباكه في معظم مباريات الدوري السعودي للمحترفين وأضاع نقاطاً عديدة على الزعيم بالتعادل في أكثر من لقاء.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مبارياته في منافسات الدوري السعودي للمحترفين عام 2018 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام الفيصلي، قبل أن يُكرر النتيجة ذاتها أمام الاتفاق والاتحاد.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الرائد بهدفين لهدف، ثم حقق فوزًا عريضًا على الباطن بنتيجة 5/1، قبل أن يعود للتعادل مُجددًا أمام النصر بهدفين لكل فريق، واستعاد نغمة الانتصارات على حساب الشباب بهدفين لهدف.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين عام 2018 أمام الفيصلي، قبل أن يخسر بهدفين لهدف أمام الاتفاق، ليعود إلى نظافة الشباك مُجددًا أمام القادسية حيث فاز بهدف دون رد.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.







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