رقم قياسي للبورصة المصرية ورأسمالها يصل إلى 929 مليار جنيه

المواطن- واس

واصلت البورصة المصرية تحطيم أرقامها القياسية لدى إغلاق تعاملات أمس الاثنين، على صعيد المؤشرات ورأس المال السوقي؛ مدعومة بعمليات شراء قوية من المستثمرين الأجانب وتنفيذ صفقات كبرى بالسوق.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 36.4 مليار جنيه دفعة واحدة بدعم من إضافة أسهم زيادة رأسمال شركة أورانج للاتصالات التي أضافت للرأسمال السوقي أكثر من 30 مليار جنيه ليصل إلى 929 مليار جنيه، لأول مرة في تاريخه وسط تعاملات بلغت نحو 1.9 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 1.22% لينهي التعاملات عند 15709.01 نقطة وهو رقم قياسي جديد، كما قفز مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.22% ليصل إلى 875.28 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا ليقفز بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2131.84 نقطة.







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